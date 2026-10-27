Россия во второй раз за ночь ударила баллистикой по Киеву

Несколько часов назад вечером 26 октября российская баллистика ударила по Киеву. Ракеты попали в корпус университета, общежития и жилые дома в Деснянском районе, а в Днепровском частично разрушили трехэтажное здание. Погиб человек, еще не менее 10 пострадали.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что рядом не было ни одного военного объекта, а задержки со снабжением средств ПВО для Украины "помогают террору". По данным CNN, в Украине снова закончились ракеты к Patriot.