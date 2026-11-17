Російські окупанти у вівторок, 17 листопада, вдруге за місяць атакували енергообʼєкт ДТЕК у Бориспільському районі Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК і заяву голови Київської ОДА Тимура Ткаченка.

"Уже вдруге за місяць один з важливих обʼєктів в Київській області зазнав пошкоджень через російську атаку", - зазначили у ДТЕК.

Наразі енергетики очікують на дозвіл від рятувальників та військових розпочати огляд обладнання - відновлення розпочнеться, як тільки ситуація стане безпечнішою. Водночас ускладнювати ремонт можуть повторні повітряні тривоги.

Ткаченко повідомив, що ворожі удари пошкодили об’єкти енергетичної інфраструктури у Білоцерківському та Бориспільському районах.

"На жаль, у Бориспільському районі поранення дістав чоловік. Йому надається вся необхідна медична допомога", - розповів він.

Глава ОДА додав, що на місцях працюють усі відповідні служби, наслідки російської атаки ліквідовуються.