Росія вдруге за місяць атакувала один з важливих енергообʼєктів ДТЕК на Київщині
Російські окупанти у вівторок, 17 листопада, вдруге за місяць атакували енергообʼєкт ДТЕК у Бориспільському районі Київської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК і заяву голови Київської ОДА Тимура Ткаченка.
"Уже вдруге за місяць один з важливих обʼєктів в Київській області зазнав пошкоджень через російську атаку", - зазначили у ДТЕК.
Наразі енергетики очікують на дозвіл від рятувальників та військових розпочати огляд обладнання - відновлення розпочнеться, як тільки ситуація стане безпечнішою. Водночас ускладнювати ремонт можуть повторні повітряні тривоги.
Ткаченко повідомив, що ворожі удари пошкодили об’єкти енергетичної інфраструктури у Білоцерківському та Бориспільському районах.
"На жаль, у Бориспільському районі поранення дістав чоловік. Йому надається вся необхідна медична допомога", - розповів він.
Глава ОДА додав, що на місцях працюють усі відповідні служби, наслідки російської атаки ліквідовуються.
Нагадаємо, сьогодні, 17 листопада, частина споживачів у восьми областях залишається без світла через ворожі удари. Найважча ситуація на Дніпропетровщині та Запоріжжі.
Крім того, "Укренерго" попередило українців про відключення світла на сьогодні. Для побутових споживачів графіки становлять від 1 до 3 черг.