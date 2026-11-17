Россия второй раз за месяц атаковала один из важных энергообъектов ДТЭК на Киевщине
Российские оккупанты во вторник, 17 ноября, второй раз за месяц атаковали энергообъект ДТЭК в Бориспольском районе Киевской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК и заявление главы Киевской ОГА Тимура Ткаченко.
"Уже второй раз за месяц один из важных объектов в Киевской области получил повреждения из-за российской атаки", - отметили в ДТЭК.
Сейчас энергетики ожидают разрешения от спасателей и военных начать осмотр оборудования - восстановление начнется, как только ситуация станет безопаснее. В то же время, усложнять ремонт могут повторные воздушные тревоги.
Ткаченко сообщил, что вражеские удары повредили объекты энергетической инфраструктуры в Белоцерковском и Бориспольском районах.
"К сожалению, в Бориспольском районе ранения получил мужчина. Ему предоставляется вся необходимая медицинская помощь", - рассказал он.
Глава ОГА добавил, что на местах работают все соответствующие службы, последствия российской атаки ликвидируются.
Напомним, сегодня, 17 ноября, часть потребителей в восьми областях остается без света из-за вражеских ударов. Самая тяжелая ситуация на Днепропетровщине и Запорожье.
Кроме того, "Укрэнерго" предупредило украинцев об отключении света на сегодня. Для бытовых потребителей графики составляют от 1 до 3 очередей.