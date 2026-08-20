UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Обстріл Києва Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Росія вдруге за два дні вдарила по Житомиру, є постраждалий

11:42 20.08.2026 Чт
2 хв
Під ворожим ударом опинилась логістична інфраструктура
aimg Валерій Ульяненко
Фото: наслідки російського удару по Житомиру (ДСНС)

У Житомирі сьогодні, 20 серпня, оголосили день жалоби за загиблими внаслідок удару по будівлі Нацполіції. Тим часом росіяни здійснили новий обстріл, поранивши цивільного.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко в ефірі телемарафону.

Він розповів, що вночі в обласній клінічній лікарні померла третя жертва вчорашнього удару - старша уповноважена управління стратегічних розслідувань.

Медики боролися за її життя, проте врятувати поранену не вдалося. Загалом унаслідок обстрілу 19 серпня постраждали 53 людини.

Новий обстріл і загроза реактивних "Шахедів"

"Сьогодні близько десятої ранку ворог здійснив черговий обстріл Житомирщини по будівництву логістичних складів біля міста Житомира, де знову ж таки постраждала одна цивільна особа - будівельник, який не пішов в укриття", - повідомив Бунечко.

За словами голови ОВА, окупанти переорієнтувалися й свідомо б'ють по цивільній інфраструктурі, застосовуючи швидкісні реактивні безпілотники.

"Закликаю всіх жителів під час повітряних тривог перебувати в укриттях, тому що ворог почав діставати Житомир і Житомирщину реактивними "Шахедами" - "Бандеролями", які несуть надзвичайно велику загрозу для цивільного населення. "Бандеролі" долітають дуже швидко", - наголосив він.

Очільник ОВА також звернувся до місцевих підприємців із проханням не накопичувати готову продукцію на складах, а одразу виводити її на ринок, щоб мінімізувати збитки від можливих влучань.

Нагадаємо, вчора Росія вдарила реактивними дронами по Житомиру, відбулося влучання у будівлю Головного управління Нацполіції області.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ЖитомирВійна в УкраїніДрони