Росія вдруге за два дні вдарила по Житомиру, є постраждалий

У Житомирі сьогодні, 20 серпня, оголосили день жалоби за загиблими внаслідок удару по будівлі Нацполіції. Тим часом росіяни здійснили новий обстріл, поранивши цивільного.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко в ефірі телемарафону.
Він розповів, що вночі в обласній клінічній лікарні померла третя жертва вчорашнього удару - старша уповноважена управління стратегічних розслідувань.
Медики боролися за її життя, проте врятувати поранену не вдалося. Загалом унаслідок обстрілу 19 серпня постраждали 53 людини.
"Сьогодні близько десятої ранку ворог здійснив черговий обстріл Житомирщини по будівництву логістичних складів біля міста Житомира, де знову ж таки постраждала одна цивільна особа - будівельник, який не пішов в укриття", - повідомив Бунечко.
За словами голови ОВА, окупанти переорієнтувалися й свідомо б'ють по цивільній інфраструктурі, застосовуючи швидкісні реактивні безпілотники.
"Закликаю всіх жителів під час повітряних тривог перебувати в укриттях, тому що ворог почав діставати Житомир і Житомирщину реактивними "Шахедами" - "Бандеролями", які несуть надзвичайно велику загрозу для цивільного населення. "Бандеролі" долітають дуже швидко", - наголосив він.
Очільник ОВА також звернувся до місцевих підприємців із проханням не накопичувати готову продукцію на складах, а одразу виводити її на ринок, щоб мінімізувати збитки від можливих влучань.
Нагадаємо, вчора Росія вдарила реактивними дронами по Житомиру, відбулося влучання у будівлю Головного управління Нацполіції області.