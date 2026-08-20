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Россия второй раз за два дня ударила по Житомиру, есть пострадавший

11:42 20.08.2026 Чт
2 мин
Под вражеским ударом оказалась логистическая инфраструктура
aimg Валерий Ульяненко
Фото: последствия российского удара по Житомиру (ГСЧС)

В Житомире сегодня, 20 августа, объявили день траура по погибшим в результате удара по зданию Нацполиции. Тем временем россияне совершили новый обстрел, ранив гражданского.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в эфире телемарафона.

Он рассказал, что ночью в областной клинической больнице скончалась третья жертва вчерашнего удара - старшая уполномоченная управления стратегических расследований.

Медики боролись за ее жизнь, однако спасти раненую не удалось. Всего в результате обстрелов 19 августа пострадали 53 человека.

Новый обстрел и угроза реактивных "Шахедов"

"Сегодня около десяти утра враг совершил очередной обстрел Житомирщины по строительству логистических складов возле города Житомира, где опять же пострадало одно гражданское лицо - строитель, который не пошел в укрытие", - сообщил Бунечко.

По словам главы ОВА, оккупанты переориентировались и сознательно бьют по гражданской инфраструктуре, применяя скоростные реактивные беспилотники.

"Призываю всех жителей во время воздушных тревог находиться в укрытиях, потому что враг начал доставать Житомир и Житомирщину реактивными "Шахедами" - "Бандеролями", которые несут чрезвычайно большую угрозу для гражданского населения. "Бандероли" долетают очень быстро", - подчеркнул он.

Глава ОВА также обратился к местным предпринимателям с просьбой не накапливать готовую продукцию на складах, а сразу выводить ее на рынок, чтобы минимизировать ущерб от возможных попаданий.

Напомним, вчера Россия ударила реактивными дронами по Житомиру, произошло попадание в здание Главного управления Нацполиции области.

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