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Росія вдруге за добу атакувала порт в Одеській області

Ілюстративне фото: РФ знову атакувала порт в Одеській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія в ніч на 24 травня атакувала Одеську область. Під ударом знову був порт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську облпрокуратуру.

За даними слідства, 24 травня вночі збройні сили РФ атакували Одеську область ударними безпілотниками. Ворог поцілив по об'єктах припортової інфраструктури.

Наразі триває огляд, прокурори у взаємодії зі слідчим документують черговий воєнний злочин росіян. 

Прокурори розпочали кримінальну справу за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Удар по порту Одеси

Варто зазначити, що сьогоднішній удар по одеському порту був другою атакою на портову інфраструктуру за останню добу. Росіяни вдень 23 травня завдали ракетного удару по Одесі, окупанти атакували порт двома балістичними ракетами.

Внаслідок атаки загинув працівник порту. Ще вісім осіб отримали поранення, з них четверо постраждалих були у важкому стані. Кількість жертв ракетного удару зросла до трьох.

Вчора у лікарні помер 71-річний чоловік. Сьогодні стало відомо, що ще один 41-річний чоловік помер від отриманих поранень.

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