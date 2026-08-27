Росія вдруге за день атакувала Київ дронами

Нагадаємо, вибухи в Києві чутно ще з ночі. Росія атакувала столицю та область. Пошкоджені будинки, цивільна інфраструктура, в області під атаку знову потрапили склади.

Атака продовжилась і вранці. У столиці було чутно вибухи. Дим бачили поблизу стадіону імені Валерія Лобановського.