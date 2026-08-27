Россия второй раз за день атаковала Киев дронами

Напомним, взрывы в Киеве слышны еще с ночи. Россия атаковала столицу и область. Поврежденные дома, гражданская инфраструктура, в области под атаку снова попали склады.

Атака продолжилась и утром. В столице были слышны взрывы. Дым видели вблизи стадиона имени Валерия Лобановского.