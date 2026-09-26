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Росія вдруге атакувала дата-центр Cosmonova: сервіси працюють із перебоями

12:07 26.09.2026 Сб
1 хв
aimg Марія Науменко
Фото: російський дрон типу "Шахед" (Getty Images)

Росія вдруге за добу атакувала дата-центр Cosmonova, пошкодивши опорну мережу. Через це виникли перебої в роботі сервісів компанії.

Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку Cosmonova у Facebook.

У компанії повідомили про повторний приліт по дата-центру після ранкового удару. Усі працівники Cosmonova перебувають у безпеці.

Водночас атака пошкодила опорну мережу, через що виникли проблеми в роботі сервісів. Наразі на місці працюють підрозділи ДСНС.

Технічні фахівці DCCOSMONOVA поки чекають доступу до об'єкта. Після цього вони зможуть оцінити масштаби пошкоджень та визначити необхідні роботи для відновлення.

Що відомо про перебої

Про пошкодження також повідомив інтернет-провайдер Коло.ТБ. Там зазначили, що вже розгортають резерви та змінюють маршрути, однак цього разу ситуація виявилася складнішою.

Через наслідки атаки тимчасово недоступні чати, сайт і телефони. У компанії зазначили, що працюють над їхнім відновленням.

Попередньо, на відновлення може знадобитися кілька годин. Водночас частину сервісів можуть повернути до роботи раніше.

Нагадаємо, напередодні ввечері росіяни вже завдали удару по дата-центру Cosmonova. Тоді компанія повідомила про пошкодження будівлі, але наголосила, що всі дані клієнтів вдалося зберегти завдяки географічному резервуванню.

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