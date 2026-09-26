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Россия во второй раз атаковала дата-центр Cosmonova: сервисы работают с перебоями

12:07 26.09.2026 Сб
2 мин
aimg Мария Науменко
Фото: русский дрон типа "Шахед" (Getty Images)

Россия вторично за сутки атаковала дата-центр Cosmonova, повредив опорную сеть. Поэтому возникли перебои в работе сервисов компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу Cosmonova в Facebook.

В компании сообщили о повторном прилете по дата-центру после утреннего удара. Все сотрудники Cosmonova находятся в безопасности.

В то же время, атака повредила опорную сеть, из-за чего возникли проблемы в работе сервисов. В настоящее время на месте работают подразделения ГСЧС.

Технические специалисты DCCOSMONOVA пока ждут доступа к объекту. После этого они смогут оценить масштабы повреждений и определить необходимые работы по восстановлению.

Что известно о перебоях

О повреждении сообщил интернет-провайдер Коло.ТВ. Там отметили, что уже разворачивают резервы и меняют маршруты, однако в этот раз ситуация оказалась более сложной.

Из-за последствий атаки временно недоступны чаты, сайт и телефоны. В компании отметили, что работают над их восстановлением.

Предварительно, на восстановление может уйти несколько часов. В то же время, часть сервисов могут вернуть к работе раньше.

Напомним, накануне вечером россияне уже нанесли удар по дата-центру Cosmonova. Тогда компания сообщила о повреждении здания, но отметила, что все данные клиентов удалось сохранить благодаря географическому резервированию.

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