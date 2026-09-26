Россия во второй раз атаковала дата-центр Cosmonova: сервисы работают с перебоями

Россия вторично за сутки атаковала дата-центр Cosmonova, повредив опорную сеть. Поэтому возникли перебои в работе сервисов компании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу Cosmonova в Facebook.
В компании сообщили о повторном прилете по дата-центру после утреннего удара. Все сотрудники Cosmonova находятся в безопасности.
В то же время, атака повредила опорную сеть, из-за чего возникли проблемы в работе сервисов. В настоящее время на месте работают подразделения ГСЧС.
Технические специалисты DCCOSMONOVA пока ждут доступа к объекту. После этого они смогут оценить масштабы повреждений и определить необходимые работы по восстановлению.
О повреждении сообщил интернет-провайдер Коло.ТВ. Там отметили, что уже разворачивают резервы и меняют маршруты, однако в этот раз ситуация оказалась более сложной.
Из-за последствий атаки временно недоступны чаты, сайт и телефоны. В компании отметили, что работают над их восстановлением.
Предварительно, на восстановление может уйти несколько часов. В то же время, часть сервисов могут вернуть к работе раньше.
Напомним, накануне вечером россияне уже нанесли удар по дата-центру Cosmonova. Тогда компания сообщила о повреждении здания, но отметила, что все данные клиентов удалось сохранить благодаря географическому резервированию.