Росія вдосконалила методи впливу на вибори в країнах ЄС: Каллас пояснила причини

Під час виступу на заході "POLITICO P28" Каллас наголосила, що російські методи втручання у вибори країн ЄС вдосконалилися. За її словами, це передусім демонструється на прикладі виборів у Румунії.

"Я бачу приклади з Румунії, але також і з інших частин, що (росіяни - ред.)справді "зламали код" щодо того, як впливати на вибори", - заявила вона.

Каллас підкреслила, що традиційні способи оцінювання чесності виборів більше не відповідають реаліям і не враховують нових загроз, пов’язаних із використанням технологій для маніпуляції.

"Демократія заснована на довірі, і якщо ви більше не можете довіряти виборам, то як ви можете довіряти результатам?" - запитала вона.

Каллас додала, що в ЄС мають серйозно ставитися до нових загроз з боку РФ щодо втручання у виборчі процеси європейських країн.

Гібридні загрози РФ

Росія активно використовує гібридні засоби впливу в Європі, поєднуючи кібератаки, дезінформацію, шпигунство та фізичний саботаж для дестабілізації регіону.

У 2024 році було зафіксовано численні випадки, що ілюструють масштаб цієї агресії. Зокрема міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що цьогоріч Росія стоїть за майже сотнею гібридних атак в Європі.

Окрім цього, РФ спрямовує гібридні атаки на європейську критичну інфраструктуру, зокрема енергетичну та урядові системи, у таких країнах, як Польща, Латвія та Німеччина. Також вона ширить фейкові новини, у тому числі численні випадки антиукраїнської пропаганди.