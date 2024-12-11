Россия усовершенствовала методы влияния на выборы в странах ЕС: Каллас объяснила причины

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас выразила обеспокоенность способностью России влиять на демократические выборы с помощью современных технологий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Выступая на мероприятии "POLITICO P28" Каллас подчеркнула, что российские методы вмешательства в выборы стран ЕС усовершенствовались. По ее словам, это, прежде всего, демонстрируется на примере выборов в Румынии.
"Я вижу примеры из Румынии, но также и из других частей, которые (россияне - ред.) действительно "взломали код" относительно того, как влиять на выборы", - заявила она.
Каллас подчеркнула, что традиционные способы оценки честности выборов больше не отвечают реалиям и не учитывают новые угрозы, связанные с использованием технологий для манипуляции.
"Демократия основана на доверии, и если вы больше не можете доверять выборам, то как вы можете доверять результатам?" - спросила она.
Каллас добавила, что в ЕС должны серьезно относиться к новым угрозам со стороны РФ по вмешательству в избирательные процессы европейских стран.
Россия активно использует гибридные средства воздействия в Европе, объединяя кибератаки, дезинформацию, шпионаж и физический саботаж для дестабилизации региона.
В 2024 году были зафиксированы многочисленные случаи, иллюстрирующие масштаб этой агрессии. В частности, министр иностранных дел Чехии Ян Липовский сообщил, что в этом году Россия стоит за почти сотней гибридных атак в Европе.
Кроме того, РФ направляет гибридные атаки на европейскую критическую инфраструктуру, в частности энергетическую и правительственные системы, в таких странах, как Польша, Латвия и Германия. Также она распространяет фейковые новости, в том числе многочисленные случаи антиукраинской пропаганды.
Сейчас в ЕС намерены впервые обсудить санкции против российских гибридных угроз.
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