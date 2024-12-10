У ЄС вперше обговорять санкції проти російських гібридних загроз, - Reuters

Посли Євросоюзу планують обговорити санкції проти російських гібридних загроз. Мова про втручання у вибори, кібератаки та економічний саботаж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Список із 16 фізичних та 3 юридичних осіб може бути погоджений відповідно до нового режиму санкцій, який був погоджений у жовтні у відповідь на зростання кількості подібних атак у 27 країнах-членах блоку.

Новий режим санкцій

Нагадаємо, 8 жовтня Рада ЄС затвердила новий режим санкцій проти російських гібридних загроз.

Такі заходи затвердили для боротьби із саботажем критично важливої інфраструктури, поширенням дезінформації та кібератаками.

Новий режим санкцій передбачає заморожування активів та заборону на співпрацю з громадянами та компаніями ЄС.

Варто зауважити, що паралельно посли ЄС продовжують обговорювати 15 пакет санкцій проти Росії. Він буде переважно націлений на російський "тіньовий флот".

За допомогою такого "тіньового флоту" у Росії залишається можливість продавати свою нафту в обхід "цінової стелі", яку ввели країни Заходу.

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