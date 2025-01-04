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Росія вдень атакувала Україну дронами: як відпрацювала ППО

Україна, Субота 04 січня 2025 21:09
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Росія вдень атакувала Україну дронами: як відпрацювала ППО Ілюстративне фото: Росія 4 січня атакувала Україну ракетами та дронами (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російська Федерація вдень суботи, 4 січня, знову завдала ударів по території України. Ворог застосував ракети та безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

За даними Повітряних сил, сьогодні, з 14:00 до 20:00 противник завдав ударів зброєю різних типів:

  • 30 ударними БпЛА типу "Shahed";
  • безпілотниками-імітаторами різних типів із північно-східного напрямку.

А також атакував 32 ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із північно-східного напрямку.

Станом на 20:00 було збито три ракети та 14 ворожих дронів. Ще 16 безпілотників-імітаторів локаційно-втрачені.

Росія вдень атакувала Україну дронами: як відпрацювала ППО

Нагадаємо, що сьогодні вдень РФ скинула бомбу на багатоповерхівку у Сумській області.

Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 10 людей, серед них є діти.

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