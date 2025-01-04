Росія вдень атакувала Україну дронами: як відпрацювала ППО
Російська Федерація вдень суботи, 4 січня, знову завдала ударів по території України. Ворог застосував ракети та безпілотники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.
За даними Повітряних сил, сьогодні, з 14:00 до 20:00 противник завдав ударів зброєю різних типів:
- 30 ударними БпЛА типу "Shahed";
- безпілотниками-імітаторами різних типів із північно-східного напрямку.
А також атакував 32 ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із північно-східного напрямку.
Станом на 20:00 було збито три ракети та 14 ворожих дронів. Ще 16 безпілотників-імітаторів локаційно-втрачені.
Нагадаємо, що сьогодні вдень РФ скинула бомбу на багатоповерхівку у Сумській області.
Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 10 людей, серед них є діти.
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