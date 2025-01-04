Россия днем атаковала Украину дронами: как отработала ПВО

Российская Федерация днем субботы, 4 января, снова нанесла удары по территории Украины. Враг применил ракеты и беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

По состоянию на 20:00 было сбито три ракеты и 14 вражеских дронов. Еще 16 беспилотников-имитаторов локационно-потерянные.

А также атаковал 32 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с северо-восточного направления.

По данным Воздушных сил, сегодня, с 14:00 до 20:00 противник нанес удары оружием различных типов:

Напомним, что сегодня днем РФ сбросила бомбу на многоэтажку в Сумской области.

Позже стало известно, что количество пострадавших возросло до 10 человек, среди них есть дети.

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