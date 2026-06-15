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Росія вдарила по зоопарку у Харкові, є постраждалі тварини

18:55 15.06.2026 Пн
1 хв
Внаслідок ворожого удару пошкоджені вольєри
aimg Валерій Ульяненко
Фото: російський дрон-камікадзе типу "Шахед" (Getty Images)

В понеділок, 15 червня, російські окупанти вдарили по зоопарку у Харкові. Внаслідок обстрілу постраждали тварини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву харківського голови Ігоря Терехова.

"Підтверджено влучання по зоопарку - є пошкодження вольєрів, інші подробиці з'ясовуємо", - йдеться у його заяві.

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Терехов додав, що надійшла інформація про постраждалих тварин.

Нагадаємо, російські окупанти завдали повторного удару по Харкову, внаслідок якого загинули п’ятеро рятувальників ДСНС. Вони ліквідовували пожежу, що виникла після попереднього обстрілу.

Зазначимо, напередодні Росія кілька разів атакувала Харків. Спершу повідомлялося про обстріл Харківського художнього музею - кілька людей звернулися по медичну допомогу через гостру стресову реакцію.

Згодом стало відомо про влучання по підприємству в Холодногірському районі міста. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов оприлюднив кадри з місця події, де видно масштабну пожежу - вогонь охопив третій поверх будівлі.

РБК-Україна також писало, що у ніч на понеділок, 15 червня, РФ здійснила масовану атаку на Київ. У столиці спалахнули численні пожежі - горіли житлові та нежитлові будівлі, гуртожиток, територія Києво-Печерської лаври, автомобілі та складські приміщення.

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