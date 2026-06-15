Росія вдарила по зоопарку у Харкові, є постраждалі тварини

Згодом стало відомо про влучання по підприємству в Холодногірському районі міста. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов оприлюднив кадри з місця події, де видно масштабну пожежу - вогонь охопив третій поверх будівлі.

РБК-Україна також писало, що у ніч на понеділок, 15 червня, РФ здійснила масовану атаку на Київ. У столиці спалахнули численні пожежі - горіли житлові та нежитлові будівлі, гуртожиток, територія Києво-Печерської лаври, автомобілі та складські приміщення.