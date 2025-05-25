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Росія вдарила по житловому будинку в Куп’янську: загинули дві жінки, троє поранені

Фото: Росія завдала авіаудару по Харківщині (DSNSPOLTAVA)
Автор: Владислава Ткаченко

Російські війська атакували Куп’янськ авіабомбою. Загинули дві жінки, ще троє людей поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Уранці 25 травня російські війська завдали удару по житловому будинку в місті Куп’янськ Харківської області. 

За попередніми даними, окупанти застосували авіаційну бомбу ФАБ-500.

За словами Синєгубова, унаслідок удару загинули дві жінки - 85 і 56 років.

 Фото: Росія вдарила по житловому будинку в Куп’янську (t.me/synegubov)

Також постраждали троє мирних мешканців: 60-річний чоловік та жінки 75 і 68 років. Усім постраждалим надається медична допомога.

Обстріли Куп'янська

Вчора 24 травня унаслідок авіаудару російських військ по Куп’янському району Харківської області загинула жінка, ще двоє людей отримали поранення.

Вночі 4 травня російська авіація знову вдарила по Куп’янську. У місті зруйновано житлові будинки, були поранені та масштабні пожежі.

Також у квітні російські терористи скинули авіабомби на Куп'янськ. Внаслідок обстрілу постраждали три людини.

Одна з керованих авіаційних бомб влучила у подвір'я приватного домоволодіння, внаслідок чого виникла пожежа. За іншою адресою пошкоджена будівля лікувального закладу, горіли 8 гаражних боксів і 3 медичних автомобілі.

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