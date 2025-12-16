Росія вдарила по Запоріжжю: дрон влучив у будинок, сталася пожежа та є постраждалі

Ворог атакував Запоріжжя ударними "Шахедами", один з яких влучив у багатоповерхівку. В результаті сталась пожежа, вже відомо про двох постраждалих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу ОВА Запоріжжя Івана Федорова в Telegram.
"Під ранок росіяни атакували обласний центр безпілотником. Через удар "шахеда" виникло загоряння у багатоповерхівці. Наразі на місці працюють рятувальники. Мешканців верхніх поверхів виводять з приміщень". - йдеться у повідомленні.
Федоров також додав: наразі відомо про двох постраждалих - чоловік отримав осколкове поранення, жінка отруїлася чадним газом.
Нагадаємо, 14 грудня росіяни атакували Запоріжжя авіабомбами. Було відомо про 14 постраждалих в результаті обстрілу.
Зокрема, окупанти атакували продуктовий магазин в одному з мікрорайонів міста. Офіційно назва магазину не оголошувалася, але виходячи з опублікованих фото наслідків було видно, що це магазин мережі АТБ.
Також в місті був атакований ще один район, де горіли автомобілі. Спочатку було відомо про 6 постраждалих, але з часом кількість почала зростати і, як відомо на даний момент, в місті вже 14 постраждалих.