Росія вдарила по Запоріжжю: дрон влучив у будинок, сталася пожежа та є постраждалі

"Під ранок росіяни атакували обласний центр безпілотником. Через удар "шахеда" виникло загоряння у багатоповерхівці. Наразі на місці працюють рятувальники. Мешканців верхніх поверхів виводять з приміщень". - йдеться у повідомленні.

Федоров також додав: наразі відомо про двох постраждалих - чоловік отримав осколкове поранення, жінка отруїлася чадним газом.

Фото: внаслідок попадання дрона загорілась багатоповерхівка (ДСНС)