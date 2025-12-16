Россия ударила по Запорожью: дрон попал в дом, произошел пожар и есть пострадавшие

"Под утро россияне атаковали областной центр беспилотником. Из-за удара "шахеда" возникло возгорание в многоэтажке. Сейчас на месте работают спасатели. Жителей верхних этажей выводят из помещений". - говорится в сообщении.

Федоров также добавил: пока известно о двух пострадавших - мужчина получил осколочное ранение, женщина отравилась угарным газом.

Фото: в результате попадания дрона загорелась многоэтажка (ГСЧС)