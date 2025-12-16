RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Россия ударила по Запорожью: дрон попал в дом, произошел пожар и есть пострадавшие

Фото: россияне под утро запустили "Шахеды" на Запорожье (ГСЧС)
Автор: Маловичко Юлия

Враг атаковал Запорожье ударными "Шахедами", один из которых попал в многоэтажку. В результате произошел пожар, уже известно о двух пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ОВА Запорожья Ивана Федорова в Telegram.

"Под утро россияне атаковали областной центр беспилотником. Из-за удара "шахеда" возникло возгорание в многоэтажке. Сейчас на месте работают спасатели. Жителей верхних этажей выводят из помещений". - говорится в сообщении.

Федоров также добавил: пока известно о двух пострадавших - мужчина получил осколочное ранение, женщина отравилась угарным газом.

Фото: в результате попадания дрона загорелась многоэтажка (ГСЧС)

Предыдущие атаки на Запорожье

Напомним, 14 декабря россияне атаковали Запорожье авиабомбами. Было известно о 14 пострадавших в результате обстрела.

В частности, оккупанты атаковали продуктовый магазин в одном из микрорайонов города. Официально название магазина не оглашалось, но исходя из опубликованных фото последствий было видно, что это магазин сети АТБ.

Также в городе был атакован еще один район, где горели автомобили. Изначально было известно о 6 пострадавших, но со временем количество начало расти и, как известно на данный момент, в городе уже 14 пострадавших.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗапорожьеПожарАтака дронов