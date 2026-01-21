Росія вдарила вночі по Запоріжжю: пошкоджені будинки та господарчі споруди

Протягом усієї ночі Федоров інформував, що для Запорізької області існує загроза застосування балістики, керованих авіабомб, а пізніше вже й безпілотників.

Саме під час фіксації дронів над містом Запоріжжя, глава ОВА інформував про роботу ППО. Тож судячи з усього, наслідки ворожої атаки виникли саме через атаку безпілотників.

"Ворог вкотре завдав удару по Запоріжжю. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди", - йдеться у повідомленні.

Водночас Іван Федоров додав, що , попередньо, обійшлося без постраждалих.