UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Росія вдарила вночі по Запоріжжю: пошкоджені будинки та господарчі споруди

Фото: пошкоджений будинок у Запоріжжі (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти в ніч на 21 січня вчергове завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок ворожого обстрілу у місті знову зафіксовано пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

Протягом усієї ночі Федоров інформував, що для Запорізької області існує загроза застосування балістики, керованих авіабомб, а пізніше вже й безпілотників.

Саме під час фіксації дронів над містом Запоріжжя, глава ОВА інформував про роботу ППО. Тож судячи з усього, наслідки ворожої атаки виникли саме через атаку безпілотників.

"Ворог вкотре завдав удару по Запоріжжю. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди", - йдеться у повідомленні.

 

Водночас Іван Федоров додав, що , попередньо, обійшлося без постраждалих.

Обстріли Запоріжжя

Нагадаємо, що російські окупанти фактично цілодобово обстрілюють Запоріжжя, застосовуючи для ударів дрони, ракети та авіабомби.

Зокрема, в ніч на 18 січня ворог атакував обласний центр Запорізької області цілими групами ударних безпілотників. В результаті обстрілу виникла пожежа на прибудинковій території.

Також ми писали, що вчора, 20 січня, ворог теж атакував договір. В результаті удару в місті були зруйновані приватні будинки і виникла пожежа.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЗапоріжжяВійна в Україні