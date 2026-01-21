Росія вдарила вночі по Запоріжжю: пошкоджені будинки та господарчі споруди

Російські окупанти в ніч на 21 січня вчергове завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок ворожого обстрілу у місті знову зафіксовано пошкодження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.
Протягом усієї ночі Федоров інформував, що для Запорізької області існує загроза застосування балістики, керованих авіабомб, а пізніше вже й безпілотників.
Саме під час фіксації дронів над містом Запоріжжя, глава ОВА інформував про роботу ППО. Тож судячи з усього, наслідки ворожої атаки виникли саме через атаку безпілотників.
"Ворог вкотре завдав удару по Запоріжжю. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди", - йдеться у повідомленні.
Водночас Іван Федоров додав, що , попередньо, обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, що російські окупанти фактично цілодобово обстрілюють Запоріжжя, застосовуючи для ударів дрони, ракети та авіабомби.
Зокрема, в ніч на 18 січня ворог атакував обласний центр Запорізької області цілими групами ударних безпілотників. В результаті обстрілу виникла пожежа на прибудинковій території.
Також ми писали, що вчора, 20 січня, ворог теж атакував договір. В результаті удару в місті були зруйновані приватні будинки і виникла пожежа.