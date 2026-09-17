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Росія вдарила по ТЦ у Запоріжжі, вирує масштабна пожежа

23:34 17.09.2026 Чт
1 хв
aimg Едуард Ткач
Росія вдарила по ТЦ у Запоріжжі, вирує масштабна пожежа Фото: рятувальники наразі гасять пожежу (facebook.com/DSNSPOLTAVA)
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Росіяни у четвер ввечері, 17 вересня, вчергове атакували Запоріжжя. На цей раз ворог поцілив по торговельному центру, внаслідок чого виникла масштабна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Михайла Семікіна.

За його словами, сьогодні цілями окупантів у Запоріжжі стали цивільні підприємства, автобусні зупинки і самі автобуси, а також торгівельні центри.

"Надвечір ворог завдав удару по супермаркету на правобережжі - зараз там вирує масштабна пожежа. Інформація про постраждалих наразі не надходила", - йдеться у повідомленні.

Семікін додав, що ворог знищує асортимент гречки і солі, але закликав не піддаватися паніці і не скуповувати продукти промислового масштабу.

Водночас співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров теж підтвердив атаку по ТЦ, і судячи з опублікованим фото, під ударом опинився торгівельний центр "Амстор".

Інші обстріли Запоріжжя

Нагадаємо, що сьогодні росіяни атакували пасажирський автобус у Космічному районі Запоріжжя за допомогою FPV-дрона. У результаті атаки постраждали люди.

Також ми писали, що вранці 17 вересня росіяни завдали нового удару по "Запоріжсталі". В результаті обстрілу було пошкоджено виробничі об’єкти та інфраструктуру підприємства.

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