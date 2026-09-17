ua en ru
Чт, 17 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия ударила по ТЦ в Запорожье, возник масштабный пожар

23:34 17.09.2026 Чт
1 мин
aimg Эдуард Ткач
Россия ударила по ТЦ в Запорожье, возник масштабный пожар Фото: спасатели тушат пожар (facebook.com/DSNSPOLTAVA)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Россияне в четверг вечером, 17 сентября, в очередной раз атаковали Запорожье. В этот раз враг попал по торговому центру, в результате чего возник масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Михаила Семикина.

По его словам, сегодня целями окупантов в Запорожье стали гражданские предприятия, автобусные остановки и сами автобусы, а также торговые центры.

"К вечеру враг нанес удар по супермаркету на правобережье - сейчас там бушует масштабный пожар. Информация о пострадавших пока не поступала", - говорится в сообщении.

Семикин добавил, что враг уничтожает ассортимент гречки и соли, но призвал не поддаваться панике и не скупать продукты промышленного масштаба.

В то же время, сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров тоже подтвердил атаку по ТЦ, и судя по опубликованным фото, под ударом оказался торговый центр "Амстор".

Другие обстрелы Запорожья

Напомним, что сегодня россияне атаковали FPV-дроном пассажирский автобус в Космическом районе Запорожья. В результате атаки пострадали люди.

Также мы писали, что утром 17 сентября россияне нанесли новый удар по "Запорожстали". В результате обстрела были повреждены производственные объекты и инфраструктура предприятия.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Запорожье Война в Украине
Новости
Кабмин внес Киев и область в зону повышенного риска: что это значит
Кабмин внес Киев и область в зону повышенного риска: что это значит
Аналитика
Бункер в каждой квартире. Готова ли Украина к израильским стандартам жилья
Мария Волощукредактор РБК-Украина Бункер в каждой квартире. Готова ли Украина к израильским стандартам жилья