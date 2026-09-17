Россия ударила по ТЦ в Запорожье, возник масштабный пожар
Россияне в четверг вечером, 17 сентября, в очередной раз атаковали Запорожье. В этот раз враг попал по торговому центру, в результате чего возник масштабный пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Михаила Семикина.
По его словам, сегодня целями окупантов в Запорожье стали гражданские предприятия, автобусные остановки и сами автобусы, а также торговые центры.
"К вечеру враг нанес удар по супермаркету на правобережье - сейчас там бушует масштабный пожар. Информация о пострадавших пока не поступала", - говорится в сообщении.
Семикин добавил, что враг уничтожает ассортимент гречки и соли, но призвал не поддаваться панике и не скупать продукты промышленного масштаба.
В то же время, сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров тоже подтвердил атаку по ТЦ, и судя по опубликованным фото, под ударом оказался торговый центр "Амстор".
Другие обстрелы Запорожья
Напомним, что сегодня россияне атаковали FPV-дроном пассажирский автобус в Космическом районе Запорожья. В результате атаки пострадали люди.
Также мы писали, что утром 17 сентября россияне нанесли новый удар по "Запорожстали". В результате обстрела были повреждены производственные объекты и инфраструктура предприятия.