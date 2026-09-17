Росія вдарила по ТЦ у Харкові

За словами Синєгубова, російські окупанти завдали удару дроном по Основ'янському району міста.

"Влучання - у торговий центр", - підтвердив він.

Синєгубов також наголосив, що наразі з'ясовується інформація щодо наслідків та постраждалих.

"Усі екстрені служби працюють у посиленому режимі", - додав він.

О 10:01 Синєгубов уточнив, що, за попередніми даними, внаслідок ворожого удару по торгівельному центру в Основ'янському районі немає постраждалих.

"Екстрені служби продовжують працювати на місці влучання", - заявив глава ОДА.

На цьому тлі мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що також зафіксовано влучання у Слобідському районі.

"Попередньо - удар по торговельному центру", - написав він.

Оновлено о 10:36

За словами Синєгубова, внаслідок удару РФ в Основʼянському районі загорілася будівля торгового центру.

Наразі працівники ДСНС усувають наслідки.

"Попередньо, під час влучання працівники і відвідувачі перебували в укритті", - повідомив глава ОДА.