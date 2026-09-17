Россия ударила по ТЦ в Харькове
Утром 17 сентября российские захватчики атаковали торговый центр в Харькове.
Об этом заявил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.
По словам Синегубова, российские оккупанты нанесли удар дроном по Основянскому району города.
"Попадания - в торговый центр", - подтвердил он.
Синегубов также подчеркнул, что сейчас выясняется информация о последствиях и пострадавших.
"Все экстренные службы работают в усиленном режиме", - добавил он.
В 10:01 Синегубов уточнил, что, по предварительным данным, в результате вражеского удара по торговому центру в Основянском районе нет пострадавших.
"Экстренные службы продолжают работать на месте попадания", - заявил глава ОГА.
На этом фоне мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что также зафиксировано попадание в Слободском районе.
"Предварительно - удар по торговому центру", - написал он.
Обновлено в 10:36
По словам Синегубова, в результате удара РФ в Основянском районе загорелось здание торгового центра.
В настоящее время сотрудники ГСЧС устраняют последствия.
"Предварительно, во время попадания сотрудники и посетители находились в укрытии", - сообщил глава ОГА.
Кстати, сегодня ночью стало известно, что российские захватчики разбили вокзал в Харьковской области.
Как сообщало РБК-Украина, ночью 17 сентября ПВО смогло обезвредить 131 вражескую цель, среди которых преимущественно "Шахеды" и дроны-имитаторы.