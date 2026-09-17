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Главная » Новости » Война в Украине

Россия ударила по ТЦ в Харькове

10:08 17.09.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Россия ударила по ТЦ в Харькове Фото: Россияне снова атаковали ТЦ в Харькове (DSNSKHARKIV)
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Утром 17 сентября российские захватчики атаковали торговый центр в Харькове.

Об этом заявил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

По словам Синегубова, российские оккупанты нанесли удар дроном по Основянскому району города.

"Попадания - в торговый центр", - подтвердил он.

Синегубов также подчеркнул, что сейчас выясняется информация о последствиях и пострадавших.

"Все экстренные службы работают в усиленном режиме", - добавил он.

В 10:01 Синегубов уточнил, что, по предварительным данным, в результате вражеского удара по торговому центру в Основянском районе нет пострадавших.

"Экстренные службы продолжают работать на месте попадания", - заявил глава ОГА.

На этом фоне мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что также зафиксировано попадание в Слободском районе.

"Предварительно - удар по торговому центру", - написал он.

Обновлено в 10:36

По словам Синегубова, в результате удара РФ в Основянском районе загорелось здание торгового центра.

В настоящее время сотрудники ГСЧС устраняют последствия.

"Предварительно, во время попадания сотрудники и посетители находились в укрытии", - сообщил глава ОГА.

Кстати, сегодня ночью стало известно, что российские захватчики разбили вокзал в Харьковской области.

Как сообщало РБК-Украина, ночью 17 сентября ПВО смогло обезвредить 131 вражескую цель, среди которых преимущественно "Шахеды" и дроны-имитаторы.

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