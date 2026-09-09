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Росія вдарила по ТРЦ у Сумах: є загиблі та поранені, зайнялася пожежа

20:25 09.09.2026 Ср
2 хв
Окупанти прицільно атакували торгово-розважальний центр
aimg Олена Бджола
Фото: Росія вдарила по ТРЦ у Сумах (t.me/hryhorov_oleg)

У Сумах унаслідок ворожої атаки пошкоджена будівля ТРЦ. Є жертви, але кількість загиблих та поранених може зрости.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Сумської ОВА Олега Григорова у Telegram.

Росія била по ТРЦ у Сумах

Близько 20.00 росіяни прицільно ударили БпЛА по території торгово-розважального центру в Сумах.

"Наразі підтверджено загибель однієї людини. Попередньо, кількість загиблих може бути більшою", - каже Григоров.

Також є поранені, інформація уточнюється.

"Пошкоджені автівки на парковці та будівля ТРЦ. Виникла пожежа", - повідомив Григоров.

На місці удару РФ працюють усі необхідні служби. Йде ліквідація наслідків та рятувальна операція.

Григоров звернувся до містян з закликом не перебувати поруч із місцем влучання, тому що існує загроза повторних ударів.

Оновлено о 20.29

Пізніше Григоров повідомив, що кількість загиблих зросла до трьох, а двоє людей поранені.

Оновлено о 20.42

Міський голова Сум Артем Кобзар уточнив, що кількість постраждалих різко зросла.

"Попередньо відомо про 14 постраждалих. Є загиблі", - зазначив він.

Раніше РБК-Україна писало, що росіяни 8 вересня на Сумщині атакували приміський дизель-потяг. Деякі люди знаходилися недостатньо далеко від складу та отримали осколкові поранення.

Також повідомлялося, що 27 серпня Росія масовано атакувала Сумську громаду керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу цивільної інфраструктури постраждали люди.

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