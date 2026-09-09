Россия ударила по ТРЦ в Сумах: есть погибшие и раненые, начался пожар

В Сумах в результате вражеской атаки повреждено здание ТРЦ. Есть жертвы, но количество погибших и раненых может возрасти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления начальника Сумской ОВА Олега Григорова в Telegram, начальника Сумской МВА Сергея Кривошеенко в Telegram и городского головы Сум Артема Кобзаря в Telegram.
Около 20:00 россияне прицельно ударили БпЛА по территории торгово-развлекательного центра в Сумах.
"Сейчас подтверждена гибель одного человека. Предварительно, количество погибших может быть больше", - говорит Григоров.
Также есть раненые, информация уточняется.
"Повреждены автомобили на парковке и здание ТРЦ. Возник пожар", - сообщил Григоров.
На месте удара РФ работают все необходимые службы. Идет ликвидация последствий и спасательная операция.
Григоров обратился к горожанам с призывом не находиться рядом с местом попадания, так как существует угроза повторных ударов.
Позже Григоров сообщил, что число погибших возросло до трех, а два человека ранены.
Городской голова Сум Артем Кобзарь уточнил, что количество пострадавших резко возросло.
"Предварительно известно о 14 пострадавших. Есть погибшие", - отметил он.
Начальник Сумской МВА Сергей Кривошеенко добавил, что среди раненых есть 16-летний ребенок.
"4 травмированных, по оценке врачей, находятся в тяжелом состоянии", - сообщил он.
Григоров позже уточнил, что среди пострадавших из-за российской атаки на ТРЦ в Сумах есть трое детей.
Ранее РБК-Украина писало, что россияне 8 сентября в Сумской области атаковали пригородный дизель-поезд. Некоторые люди находились недостаточно далеко от состава и получили осколочные ранения.
Также сообщалось, что 27 августа Россия массированно атаковала Сумскую громаду управляемыми авиабомбами. В результате обстрела гражданской инфраструктуры пострадали люди.