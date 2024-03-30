UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія вдарила по трьом містам Донецької області: є жертви й поранені

Фото: росіяни обстряляли Донецьку область (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти сьогодні обстріляли три міста в Донецькій області. В результаті ворожих ударів є загиблі та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

Сьогодні, 30 березня, російська армія обстріляла з артилерії Красногорівку. В епіцентрі уражень опинився приватний сектор із щільною житловою забудовою. 

Під час ворожої атаки загинув 73-річний чоловік, який перебував в одному з будинків. Його 50-річну доньку, котра зазнала тілесних ушкоджень на подвір’ї, доставлено до медичного закладу.

Лікарні діагностували у потерпілої мінно-вибухову травму та осколкові поранення. На іншій вулиці жертвою армії РФ стала 70-річна жінка - вона загинула у власній оселі.  

Надвечір окупанти обстріляли Курахове й Костянтинівку. Від російської атаки постраждало четверо цивільних.

 

В Кураховому дві жінки 53 й 77 років та 60-річний чоловік, які перебували на території своїх домогосподарств, отримали контузії, мінно-вибухову травму й осколкове поранення.

Тим часом під вогнем окупантів в Костянтинівці також опинились приватні будинки. Там поранення дістала 75-річна мешканка.

З мінно-вибуховою травмою й осколковим пораненням пенсіонерку доставлено до лікарні.

Серед пошкоджених об’єктів:

  • житлові будинки містян;
  • лінія електромереж;
  • господарські споруди.

Повітряні обстріли України 30 березня

Раніше повідомлялося, що російські загарбники у ніч проти 30 березня атакували Донецьку область 4-ма зенітними керованими ракетами С-300/С-400, а також безпілотниками із мису Чауда.

Загалом було зафіксовано пуски 12 "Шахедів". Протиповітряна оборона ЗСУ знищила 9 дронів у межах: Херсонської, Сумської, Дніпропетровської та Полтавської областей.

Пізніше вдень в Дніпровському районі Дніпропетровської області українські захисники знищили ворожу керовану авіаційну ракету Х-59.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьВійна Росії проти УкраїниОкупанти