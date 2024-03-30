Росія вдарила по трьом містам Донецької області: є жертви й поранені

Сьогодні, 30 березня, російська армія обстріляла з артилерії Красногорівку. В епіцентрі уражень опинився приватний сектор із щільною житловою забудовою.

Під час ворожої атаки загинув 73-річний чоловік, який перебував в одному з будинків. Його 50-річну доньку, котра зазнала тілесних ушкоджень на подвір’ї, доставлено до медичного закладу.

Лікарні діагностували у потерпілої мінно-вибухову травму та осколкові поранення. На іншій вулиці жертвою армії РФ стала 70-річна жінка - вона загинула у власній оселі.

Надвечір окупанти обстріляли Курахове й Костянтинівку. Від російської атаки постраждало четверо цивільних.

В Кураховому дві жінки 53 й 77 років та 60-річний чоловік, які перебували на території своїх домогосподарств, отримали контузії, мінно-вибухову травму й осколкове поранення.

Тим часом під вогнем окупантів в Костянтинівці також опинились приватні будинки. Там поранення дістала 75-річна мешканка.

З мінно-вибуховою травмою й осколковим пораненням пенсіонерку доставлено до лікарні.

Серед пошкоджених об’єктів: