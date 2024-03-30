Росія вдарила по трьом містам Донецької області: є жертви й поранені

Російські окупанти сьогодні обстріляли три міста в Донецькій області. В результаті ворожих ударів є загиблі та поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.
Сьогодні, 30 березня, російська армія обстріляла з артилерії Красногорівку. В епіцентрі уражень опинився приватний сектор із щільною житловою забудовою.
Під час ворожої атаки загинув 73-річний чоловік, який перебував в одному з будинків. Його 50-річну доньку, котра зазнала тілесних ушкоджень на подвір’ї, доставлено до медичного закладу.
Лікарні діагностували у потерпілої мінно-вибухову травму та осколкові поранення. На іншій вулиці жертвою армії РФ стала 70-річна жінка - вона загинула у власній оселі.
Надвечір окупанти обстріляли Курахове й Костянтинівку. Від російської атаки постраждало четверо цивільних.
В Кураховому дві жінки 53 й 77 років та 60-річний чоловік, які перебували на території своїх домогосподарств, отримали контузії, мінно-вибухову травму й осколкове поранення.
Тим часом під вогнем окупантів в Костянтинівці також опинились приватні будинки. Там поранення дістала 75-річна мешканка.
З мінно-вибуховою травмою й осколковим пораненням пенсіонерку доставлено до лікарні.
Серед пошкоджених об’єктів:
Раніше повідомлялося, що російські загарбники у ніч проти 30 березня атакували Донецьку область 4-ма зенітними керованими ракетами С-300/С-400, а також безпілотниками із мису Чауда.
Загалом було зафіксовано пуски 12 "Шахедів". Протиповітряна оборона ЗСУ знищила 9 дронів у межах: Херсонської, Сумської, Дніпропетровської та Полтавської областей.
Пізніше вдень в Дніпровському районі Дніпропетровської області українські захисники знищили ворожу керовану авіаційну ракету Х-59.
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