Россия ударила по трем городам Донецкой области: есть жертвы и раненые

Российские оккупанты сегодня обстреляли три города в Донецкой области. В результате вражеских ударов есть погибшие и раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.
Сегодня, 30 марта, российская армия обстреляла из артиллерии Красногоровку. В эпицентре поражений оказался частный сектор с плотной жилой застройкой.
Во время вражеской атаки погиб 73-летний мужчина, который находился в одном из домов. Его 50-летняя дочь, которая получила телесные повреждения во дворе, доставлена в медицинское учреждение.
В больнице диагностировали у потерпевшей минно-взрывную травму и осколочные ранения. На другой улице жертвой армии РФ стала 70-летняя женщина - она погибла в собственном доме.
К вечеру оккупанты обстреляли Курахово и Константиновку. От российской атаки пострадали четверо гражданских.
В Курахово две женщины 53 и 77 лет и 60-летний мужчина, которые находились на территории своих домохозяйств, получили контузии, минно-взрывную травму и осколочное ранение.
Между тем под огнем оккупантов в Константиновке также оказались частные дома. Там ранения получила 75-летняя жительница.
С минно-взрывной травмой и осколочным ранением пенсионерку доставили в больницу.
Среди поврежденных объектов:
Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 30 марта атаковали Донецкую область 4-мя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400, а также беспилотниками из мыса Чауда.
В общей сложности были зафиксированы пуски 12 "Шахедов". Противовоздушная оборона ВСУ уничтожила 9 дронов в пределах Херсонской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областей.
Позже днем в Днепровском районе Днепропетровской области украинские защитники уничтожили вражескую управляемую авиационную ракету Х-59.
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