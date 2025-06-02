РФ вдарила по Сумах: поранено двох жінок, є влучання у житловий сектор та інфраструктуру

Атака на Суми

Нагадаємо, що вдень 20 травня російські загарбники вдарила ракетою по місту Шостка Сумської області. В ОВА розповіли, що через обстріл була пошкоджена інфраструктура одного з підприємств, у місті розпочалась аварійно-рятувальна операція.

Крім того, у ніч проти 20 травня росармія атакувала дронами й авіабомбами Білопільську та Юнаківську громади Сумської області. Через атаку на одному з цивільних об'єктів сталась масштабна пожежа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.