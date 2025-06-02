РФ ударила по Сумах: ранены две женщины, есть попадания в жилой сектор и инфраструктуру

В Сумах в результате обстрела ранены две женщины. Попадание зафиксировали в жилом секторе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОГА.
Сегодня утром в Сумах прогремели взрывы. Российские войска атаковали промышленную и жилую инфраструктуру города.
По данным Сумской ОВА, около 10:15 зафиксировано попадание (тип оружия пока устанавливается) по объектам гражданского сектора. Известно о поражении по меньшей мере двух локаций.
Фото: Сумская ОГА сообщила о попадании в жилой сектор (t.me/Sumy_news_ODA)
В результате обстрела осколочные ранения получили две женщины - 57 и 43 лет. Пострадавших госпитализировали, им оказывается необходимая медицинская помощь.
На месте работают все экстренные службы. Последствия атаки уточняются.
Напомним, что днем 20 мая российские захватчики ударили ракетой по городу Шостка Сумской области. В ОВА рассказали, что из-за обстрела была повреждена инфраструктура одного из предприятий, в городе началась аварийно-спасательная операция.
Кроме того, в ночь на 20 мая росармия атаковала дронами и авиабомбами Белопольскую и Юнаковскую общины Сумской области. Из-за атаки на одном из гражданских объектов произошел масштабный пожар.
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