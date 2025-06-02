РФ ударила по Сумах: ранены две женщины, есть попадания в жилой сектор и инфраструктуру

Атака на Сумы

Напомним, что днем 20 мая российские захватчики ударили ракетой по городу Шостка Сумской области. В ОВА рассказали, что из-за обстрела была повреждена инфраструктура одного из предприятий, в городе началась аварийно-спасательная операция.

Кроме того, в ночь на 20 мая росармия атаковала дронами и авиабомбами Белопольскую и Юнаковскую общины Сумской области. Из-за атаки на одном из гражданских объектов произошел масштабный пожар.

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