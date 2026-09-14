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Росія вдарила по складах у Прилуках, є загиблі і поранені

12:21 14.09.2026 Пн
1 хв
Внаслідок обстрілу загинули троє людей, ще семеро отримали поранення
aimg Валерій Ульяненко
Росія вдарила по складах у Прилуках, є загиблі і поранені Фото: наслідки ворожого удару по Прилуках (поліція Чернігівщини)
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Російські окупанти в понеділок, 14 вересня, вдарили по складам в Прилуках. Внаслідок ворожого обстрілу є загиблі і поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Чернігівської області.

"Сьогодні вдень росіяни атакували складські приміщення сільгосппідприємства в місті Прилуки. Попередньо відомо про трьох загиблих та сімох поранених", - розповіли правоохоронці.

На місці "прильоту" працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та інші профільні служби.

"Правоохоронці документують наслідки чергової атаки російських військ по цивільній інфраструктурі. Поліцейські забезпечують охорону місця події, проводять необхідні першочергові заходи та збирають докази воєнного злочину російської армії", - йдеться у заяві поліції.

Фото: наслідки ворожого удару по Прилуках (поліція Чернігівщини)

Поліція закликає громадян не наближатися до місця удару через загрозу повторної атаки та реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, 11 вересня внаслідок російського удару по Прилуцькій тютюновій фабриці підприємству довелося зупинити роботу.

Зазначимо, росіяни 7 вересня атакували дронами Прилуки. Ворог влучив у тютюнову фабрику British American Tobacco (BAT-Україна), внаслідок чого спалахнув цигарковий цех.

На момент удару співробітники перебували в укритті, тому серед них загиблих та тяжко травмованих не було. Постраждала місцева мешканка, яка перебувала на зупинці неподалік.

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