Россия ударила по складам в Прилуках, есть погибшие и раненые

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Российские оккупанты в понедельник, 14 сентября, ударили по складам в Прилуках. В результате вражеского обстрела есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление полиции Черниговской области.

"Сегодня днем россияне атаковали складские помещения сельхозпредприятия в городе Прилуки. Предварительно известно о трех погибших и семерых раненых", - рассказали правоохранители. На месте "прилета" работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и другие профильные службы. "Правоохранители документируют последствия очередной атаки российских войск по гражданской инфраструктуре. Полицейские обеспечивают охрану места происшествия, проводят необходимые первоочередные мероприятия и собирают доказательства военного преступления российской армии", - говорится в заявлении полиции. Фото: последствия вражеского удара по Прилукам (полиция Черниговщины) Полиция призывает граждан не приближаться к месту удара из-за угрозы повторной атаки и реагировать на сигналы воздушной тревоги. Напомним, 11 сентября в результате российского удара по Прилуцкой табачной фабрике предприятию пришлось остановить работу.