Россия ударила по складам в Прилуках, есть погибшие и раненые
Российские оккупанты в понедельник, 14 сентября, ударили по складам в Прилуках. В результате вражеского обстрела есть погибшие и раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление полиции Черниговской области.
"Сегодня днем россияне атаковали складские помещения сельхозпредприятия в городе Прилуки. Предварительно известно о трех погибших и семерых раненых", - рассказали правоохранители.
На месте "прилета" работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и другие профильные службы.
"Правоохранители документируют последствия очередной атаки российских войск по гражданской инфраструктуре. Полицейские обеспечивают охрану места происшествия, проводят необходимые первоочередные мероприятия и собирают доказательства военного преступления российской армии", - говорится в заявлении полиции.
Фото: последствия вражеского удара по Прилукам (полиция Черниговщины)
Полиция призывает граждан не приближаться к месту удара из-за угрозы повторной атаки и реагировать на сигналы воздушной тревоги.
Напомним, 11 сентября в результате российского удара по Прилуцкой табачной фабрике предприятию пришлось остановить работу.
Отметим, россияне 7 сентября атаковали дронами Прилуки. Враг попал в табачную фабрику British American Tobacco (BAT-Украина), в результате чего загорелся сигаретный цех.
На момент удара сотрудники находились в укрытии, поэтому среди них погибших и тяжело травмированных не было. Пострадала местная жительница, находившаяся на остановке неподалеку.