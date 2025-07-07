Росія вдарила "Шахедами" по Харкову: пролунали вибухи, є постраждалі

"Щойно Харків було атаковано двома ворожими безпілотниками типу "Шахед", - підтвердив Терехов.

Під ударом опинилися Шевченківський та Слобідський райони міста.

"Повітряна атака на місто триває - у бік П'ятихаток летять ще кілька бойових дронів. Будьте обережні - можливі повторні удари по Харкову", - попередив Терехов.

Оновлено о 5:50. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок влучення ворожого безпілотника зафіксовано спалах на дев'ятому поверсі багатоповерхової будівлі у Шевченківському районі.

На місце події вже вирушили рятувальники. Попередньо обійшлося без постраждалих.

Оновлено о 5:55. У Слобідському районі зафіксовано попадання по багатоповерхівці. На Шевченківському районі є постраждалі.

Оновлено о 6:07. У Шевченківському районі попередньо постраждали 4 особи, з них 2 дитини. Виникла пожежа на 8 поверсі будинку. Орієнтовна площа займання – 10 м².

Оновлено о 6:17. У Слобідському районі постраждали двоє людей. Пошкоджено будівлю дитячого садка та цивільні об'єкти.

Оновлено о 6:28. Кількість постраждалих зросла до 8. Шість осіб отримали поранення у Шевченківському районі, ще двоє - у Слобідському.

Оновлено о 6:34. У Шевченківському районі поранено вісім осіб.

Оновлено о 6:45. У Шевченківському районі стало відомо про ще двох постраждалих, а в Слобідському поранено троє людей, у тому числі, дівчинка трьох років.

Обновлено в 7:01. Общее число пострадавших возросло до 15 человек: 11 постраждалих у Шевченківському районі, з них двоє дітей.

Оновлено 7:08. У Шевченківському районі - 12 постраждалих, з них 2 дітей. У Слобідському - 5 постраждалих, серед них 1 дитина.

Оновлено 7:22. У Шевченківському районі - 12 постраждалих, у Слобідському - 8.