Росія вдарила реактивними дронами по м'ясокомбінату у Запоріжжі, спалахнула пожежа

Перед цим, 29 червня, російські війська вдарили по маршрутці та автобусу у місті. Внаслідок цього постраждали семеро людей, серед них дві дитини.

Зазначимо, ГУР Міноборони нещодавно попереджало про те, що військам РФ наказали активізувати удари дронами по цивільних об'єктах у Запоріжжі.