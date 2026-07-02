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Росія вдарила реактивними дронами по м'ясокомбінату у Запоріжжі, спалахнула пожежа

13:39 02.07.2026 Чт
1 хв
Уникнути постраждалих і жертв допоміг щасливий збіг
aimg Валерій Ульяненко
Ілюстративне фото: рятувальники гасили пожежу на підприємстві всю ніч (Getty Images)

У Запоріжжі через атаку російських реактивних дронів пошкоджено філію м'ясокомбінату "Ювілейний". Підприємство тимчасово призупинило свою роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "ЗаБор".

Російські окупанти вдарили по території підприємства напередодні близько 19:30. Внаслідок прильотів спалахнула масштабна пожежа, яку рятувальники гасили до самого ранку через постійні повторні займання.

Удар знищив та пошкодив складські й офісні приміщення м'ясокомбінату. Наразі на місці працюють фахівці, які ліквідовують наслідки обстрілу та підраховують суму завданих збитків.

За словами керівника запорізької філії Максима Рака, людських жертв вдалося уникнути лише завдяки щасливому збігу обставин - у цей час якраз проходила перезмінка персоналу.

На момент влучання безпілотників на території підприємства перебували тільки охоронці, вони не постраждали.

Нагадаємо, росіяни 30 червня масовано вдарили по Запоріжжю авіабомбами. Внаслідок атаки загинули щонайменше двоє людей, ще 15 отримали поранення.

Перед цим, 29 червня, російські війська вдарили по маршрутці та автобусу у місті. Внаслідок цього постраждали семеро людей, серед них дві дитини.

Зазначимо, ГУР Міноборони нещодавно попереджало про те, що військам РФ наказали активізувати удари дронами по цивільних об'єктах у Запоріжжі.

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