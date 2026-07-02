Россия ударила реактивными дронами по мясокомбинату в Запорожье, вспыхнул пожар

Российские оккупанты ударили по территории предприятия накануне около 19:30. В результате прилетов вспыхнул масштабный пожар, который спасатели тушили до утра из-за постоянных повторных возгораний.

Удар уничтожил и повредил складские и офисные помещения мясокомбината. Сейчас на месте работают специалисты, которые ликвидируют последствия обстрела и подсчитывают сумму нанесенного ущерба.

По словам руководителя запорожского филиала Максима Рака, человеческих жертв удалось избежать только по счастливому стечению обстоятельств - в это время как раз проходила пересмена персонала.

В момент попадания беспилотников на территории предприятия находились только охранники, они не пострадали.

Напомним, россияне 30 июня массированно ударили по Запорожью авиабомбами. В результате атаки погибли по меньшей мере два человека, еще 15 получили ранения.