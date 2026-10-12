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Росія вдарила реактивним дроном по об'єкту "Нафтогазу" на Харківщині

13:08 12.10.2026 Пн
1 хв
aimg Марія Науменко
Фото: співробітник "Нафтогазу" (Getty Images)

Російські війська вночі 12 жовтня атакували газовидобувну інфраструктуру "Нафтогазу" в Харківській області. Унаслідок удару виникла пожежа та було пошкоджено критичне обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нафтогаз".

За даними компанії, російські війська застосували реактивний дрон. Після влучання на газовидобувному об'єкті спалахнула пожежа.

Під час обстрілу працівники підприємства перебували в укритті. Унаслідок атаки ніхто з них не постраждав.

Водночас удар пошкодив критичне обладнання. Виконувач обов'язків голови правління "Нафтогазу" Сергій Федоренко повідомив, що працівники компанії намагаються якомога швидше усунути наслідки влучання та мінімізувати ризики для стабільної роботи енергосистеми.

Наразі фахівці Групи "Нафтогаз" працюють над ліквідацією аварійної ситуації та відновленням пошкодженої інфраструктури.

Нагадуємо, 2 жовтня російський FPV-дрон цілеспрямовано атакував автомобіль "Газмереж" у Золочівській громаді Харківської області.

У машині перебували п'ятеро працівників, які прямували на ремонтні роботи. Газовики встигли вибігти з автівки до влучання, тому ніхто не постраждав.

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УкраїнаХарківНафтогаз УкраїниГазДрониРосійська Федерація