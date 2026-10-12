Росія вдарила реактивним дроном по об'єкту "Нафтогазу" на Харківщині

За даними компанії, російські війська застосували реактивний дрон. Після влучання на газовидобувному об'єкті спалахнула пожежа.

Під час обстрілу працівники підприємства перебували в укритті. Унаслідок атаки ніхто з них не постраждав.

Водночас удар пошкодив критичне обладнання. Виконувач обов'язків голови правління "Нафтогазу" Сергій Федоренко повідомив, що працівники компанії намагаються якомога швидше усунути наслідки влучання та мінімізувати ризики для стабільної роботи енергосистеми.

Наразі фахівці Групи "Нафтогаз" працюють над ліквідацією аварійної ситуації та відновленням пошкодженої інфраструктури.