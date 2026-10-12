Россия ударила реактивным дроном по объекту "Нафтогаза" на Харьковщине

Российские войска ночью 12 октября атаковали газодобывающую инфраструктуру "Нафтогаза" в Харьковской области. В результате удара возник пожар и было повреждено критическое оборудование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Нафтогаз".
По данным компании, российские войска применили реактивный дрон. После попадания на газодобывающем объекте вспыхнул пожар.
При обстреле работники предприятия находились в укрытии. В результате атаки никто из них не пострадал.
В то же время удар повредил критическое оборудование. Исполняющий обязанности главы правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко сообщил, что работники компании пытаются как можно быстрее устранить последствия попадания и минимизировать риски для стабильной работы энергосистемы.
Специалисты Группы "Нафтогаз" работают над ликвидацией аварийной ситуации и восстановлением поврежденной инфраструктуры.
Напомним, 2 октября российский FPV-дрон целенаправленно атаковал автомобиль "Газмереж" в Золочевской общине Харьковской области.
В машине находились пять работников, направлявшихся на ремонтные работы. Газовики успели выбежать из автомобиля до попадания, поэтому никто не пострадал.