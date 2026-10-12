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Россия ударила реактивным дроном по объекту "Нафтогаза" на Харьковщине

13:08 12.10.2026 Пн
1 мин
aimg Мария Науменко
Фото: сотрудник "Нефтегаза" (Getty Images)

Российские войска ночью 12 октября атаковали газодобывающую инфраструктуру "Нафтогаза" в Харьковской области. В результате удара возник пожар и было повреждено критическое оборудование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Нафтогаз".

По данным компании, российские войска применили реактивный дрон. После попадания на газодобывающем объекте вспыхнул пожар.

При обстреле работники предприятия находились в укрытии. В результате атаки никто из них не пострадал.

В то же время удар повредил критическое оборудование. Исполняющий обязанности главы правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко сообщил, что работники компании пытаются как можно быстрее устранить последствия попадания и минимизировать риски для стабильной работы энергосистемы.

Специалисты Группы "Нафтогаз" работают над ликвидацией аварийной ситуации и восстановлением поврежденной инфраструктуры.

Напомним, 2 октября российский FPV-дрон целенаправленно атаковал автомобиль "Газмереж" в Золочевской общине Харьковской области.

В машине находились пять работников, направлявшихся на ремонтные работы. Газовики успели выбежать из автомобиля до попадания, поэтому никто не пострадал.

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