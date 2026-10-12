Россия ударила реактивным дроном по объекту "Нафтогаза" на Харьковщине

По данным компании, российские войска применили реактивный дрон. После попадания на газодобывающем объекте вспыхнул пожар.

При обстреле работники предприятия находились в укрытии. В результате атаки никто из них не пострадал.

В то же время удар повредил критическое оборудование. Исполняющий обязанности главы правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко сообщил, что работники компании пытаются как можно быстрее устранить последствия попадания и минимизировать риски для стабильной работы энергосистемы.

Специалисты Группы "Нафтогаз" работают над ликвидацией аварийной ситуации и восстановлением поврежденной инфраструктуры.