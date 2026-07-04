Росія вдарила ракетою по Одеській області, є постраждалі

Удар по цивільній інфраструктурі

За даними обласної влади, російська армія атакувала Одеську область ракетами, завдавши удару по об'єкту цивільної інфраструктури.

Внаслідок потрапляння спалахнула пожежа у складській будівлі, де зберігалися продукти харчування. Вогонь також перекинувся на розташовані поруч складські приміщення.

Є постраждалі

Внаслідок російської атаки постраждали двоє людей. Їм надається необхідна медична допомога.

Рятувальники оперативно ліквідували загоряння та не допустили подальшого поширення вогню.

На місці працюють екстрені служби

На місці продовжують працювати усі профільні служби. Правоохоронці документують наслідки чергового російського удару по цивільній інфраструктурі та фіксують обставини військового злочину проти мирного населення.