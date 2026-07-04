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Росія вдарила ракетою по Одеській області, є постраждалі

07:55 04.07.2026 Сб
1 хв
Глава ОВА розкрив перші подробиці ворожого удару
aimg Анастасія Никончук
Фото: ДСНС (GettyImages)

Російські війська ввечері 3 липня завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Одеської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Одеської ОВ Олега Кіпера в мережі Telegram.

Удар по цивільній інфраструктурі

За даними обласної влади, російська армія атакувала Одеську область ракетами, завдавши удару по об'єкту цивільної інфраструктури.

Внаслідок потрапляння спалахнула пожежа у складській будівлі, де зберігалися продукти харчування. Вогонь також перекинувся на розташовані поруч складські приміщення.

Є постраждалі

Внаслідок російської атаки постраждали двоє людей. Їм надається необхідна медична допомога.

Рятувальники оперативно ліквідували загоряння та не допустили подальшого поширення вогню.

На місці працюють екстрені служби

На місці продовжують працювати усі профільні служби. Правоохоронці документують наслідки чергового російського удару по цивільній інфраструктурі та фіксують обставини військового злочину проти мирного населення.

Нагадуємо, що російські війська завдали масованого удару по Сумах, застосувавши велику кількість безпілотників та керованих авіабомб. Внаслідок атаки були руйнування, а також повідомлялося про постраждалих серед мирних жителів. Також є загиблі.

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Війна в УкраїніОдеса