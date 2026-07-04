Россия ударила ракетой по Одесской области, есть пострадавшие

Российские войска вечером 3 июля нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Одесской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Одесской ОВА Олега Кипера в сети Telegram.
По данным областных властей, российская армия атаковала Одесскую область ракетами, нанеся удар по объекту гражданской инфраструктуры.
В результате попадания вспыхнул пожар в складском здании, где хранились продукты питания. Огонь также перекинулся на расположенные рядом складские помещения.
Вследствие российской атаки пострадали два человека. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Спасатели оперативно ликвидировали возгорания и не допустили дальнейшего распространения огня.
На месте продолжают работать все профильные службы. Правоохранители документируют последствия очередного российского удара по гражданской инфраструктуре и фиксируют обстоятельства военного преступления против мирного населения.
Напоминаем, что российские войска нанесли массированный удар по Сумам, применив большое количество беспилотников и управляемых авиабомб. В результате атаки были разрушения, а также сообщалось о пострадавших среди мирных жителей. Также есть погибшие.