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Росія вдарила ракетами під Запоріжжям: є жертва та багато поранених

Фото: РФ вдарила ракетами під Запоріжжем, є жертва та багато поранених (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російскі війська атакували у середу, 15 листопада, ракетами Запорізький район. Одна людина загинула, сім отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької ОВА Юрія Малашка.

"Станом на цю хвилину відомо про 1 загиблого чоловіка та сімох поранених осіб, з яких двоє - жінки", - розповів він.

За словами Малашко, З 09:50 до 10:18 російські терористичні війська нанесли 3 ракетних удари по цивільній інфраструктурі одного з населених пунктів Запорізького району.

"Тип ракет наразі уточнюється", - додав голова ОВА.

Крім того, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будинки, два автомобілі та господарчі споруди, які розташовані поруч з місцем ударів.

Обстріли Запоріжжя та району

18 жовтня окупанти поцілили в багатоповерхівку в Запоріжжі. Спочатку повідомлялось, що внаслідок атаки загинули двоє людей, ще троє були травмовані. Тоді РФ вдарила по місту ракетами С-300. Одна з них влучила в багатоквартирний будинок, зруйнувавши один з підʼїздів з 3 до 5 поверху. Пізніше статистика жертв зросла - загинули п’ять осіб, ще п’ять травмовані. Рятувальники також виявили під завалами переляканого кота, його передали господарю.

Крім того, окупанти обстріляли Запорізький район 7 вересня. Ворог для удару використав балістичне озброєння. Тоді атакували об'єкт цивільної інфраструктури.

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Запорожская область