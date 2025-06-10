Росія вдарила по пологовому будинку в Одесі: фото наслідків

За його словами, внаслідок нічної атаки ударними безпілотниками пошкоджено адміністративну частину пологового будинку.

"На щастя, немає жертв і постраждалих. Але сам факт, що під ударом опинився заклад, де народжується життя, вражає своєю жорстокістю", - сказав Труханов.

Зі свого боку, Кіпер розповів, що ворог масовано атакував Одесу ударними безпілотниками. Є пошкодження цивільної інфраструктури, спалахнули пожежі.

"Зокрема росіяни поцілили у пологовий будинок, станцію екстреної медичної допомоги та житлові будинки. Щодо пологового будинку: без потерпілих, пацієнти та персонал встигли евакуюватися. Щодо інших локацій інформація уточнюється", - розповів Кіпер.