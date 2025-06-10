Росія вдарила по Одесі безпілотниками: усі подробиці

Російські загарбники в ніч на 10 червня атакували Одесу безпілотниками.
РБК-Україна зібрало все що відомо про нічну атаку дронів на Одесу.
Сьогодні о 00:38 в Одесі оголосили повітряну тривогу. Майже відразу в місті пролунали вибухи - спрацювали сили протиповітряної оборони. За повідомленнями місцевої влади, місто перебувало під атакою дронів.
Протягом години в Одесі оголосили про відбій тривоги.
Унаслідок нічної атаки ударними безпілотниками в Одесі зазнала пошкоджень адміністративна частина пологового будинку. Обійшлося без жертв і постраждалих.
Фото: наслідки удару по Одесі (t.me/truonline, t.me/odeskaODA)
Водночас зафіксовано влучання в житловий будинок. Попередньо повідомляється про одну загиблу людину та трьох госпіталізованих. Кількість постраждалих уточнюється.
Внаслідок атаки загинув 59-річний чоловік, щонайменше четверо людей дістали поранення.
Окрім цього, серйозних ушкоджень зазнали житлові будинки в центральній частині міста.
Також через атаку дронів в Одесі повністю зруйновано адміністративну будівлю станції екстреної медичної допомоги, на місці спалахнула пожежа. Пошкоджено карети швидкої допомоги, однак персонал не постраждав.
Усі відповідні служби продовжують ліквідувати наслідки обстрілу.
У ніч на 10 червня по всій Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Російські дрони атакували Київ та низку інших міст.
У столиці пролунали вибухи. Міський голова Віталій Кличко повідомив про роботу протиповітряної оборони. Також з’явилася інформація про наближення ракети.
При підготовці матеріалу використовувались дані: Telegram-канали голови Одеської ОВА Олега Кіпера, мера Геннадія Труханова, Повітряних сил ЗСУ.
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