Росія вдарила по Одесі безпілотниками: усі подробиці

Коли почалась атака

Сьогодні о 00:38 в Одесі оголосили повітряну тривогу. Майже відразу в місті пролунали вибухи - спрацювали сили протиповітряної оборони. За повідомленнями місцевої влади, місто перебувало під атакою дронів.

Протягом години в Одесі оголосили про відбій тривоги.

Наслідки атаки

Унаслідок нічної атаки ударними безпілотниками в Одесі зазнала пошкоджень адміністративна частина пологового будинку. Обійшлося без жертв і постраждалих.

Фото: наслідки удару по Одесі (t.me/truonline, t.me/odeskaODA)

Водночас зафіксовано влучання в житловий будинок. Попередньо повідомляється про одну загиблу людину та трьох госпіталізованих. Кількість постраждалих уточнюється.

Внаслідок атаки загинув 59-річний чоловік, щонайменше четверо людей дістали поранення.

Окрім цього, серйозних ушкоджень зазнали житлові будинки в центральній частині міста.

Також через атаку дронів в Одесі повністю зруйновано адміністративну будівлю станції екстреної медичної допомоги, на місці спалахнула пожежа. Пошкоджено карети швидкої допомоги, однак персонал не постраждав.

Усі відповідні служби продовжують ліквідувати наслідки обстрілу.