Россия ударила по Одессе беспилотниками: все подробности

Российские захватчики в ночь на 10 июня атаковали Одессу беспилотниками.
РБК-Украина собрало все что известно о ночной атаке дронов на Одессу.
Сегодня в 00:38 в Одессе объявили воздушную тревогу. Почти сразу в городе раздались взрывы - сработали силы противовоздушной обороны. По сообщениям местных властей, город находился под атакой дронов.
В течение часа в Одессе объявили об отбое тревоги.
В результате ночной атаки ударными беспилотниками в Одессе получила повреждения административная часть роддома. Обошлось без жертв и пострадавших.
Фото: последствия удара по Одессе (t.me/truonline, t.me/odeskaODA)
В то же время зафиксировано попадание в жилой дом. Предварительно сообщается об одном погибшем человеке и трех госпитализированных. Количество пострадавших уточняется.
В результате атаки погиб 59-летний мужчина, по меньшей мере четыре человека получили ранения.
Кроме этого, серьезные повреждения получили жилые дома в центральной части города.
Также из-за атаки дронов в Одессе полностью разрушено административное здание станции экстренной медицинской помощи, на месте вспыхнул пожар. Повреждены кареты скорой помощи, однако персонал не пострадал.
Все соответствующие службы продолжают ликвидировать последствия обстрела.
В ночь на 10 июня по всей Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Российские дроны атаковали Киев и ряд других городов.
В столице прогремели взрывы. Городской голова Виталий Кличко сообщил о работе противовоздушной обороны. Также появилась информация о приближении ракеты.
При подготовке материала использовались данные: Telegram-каналы главы Одесской ОВА Олега Кипера, мэра Геннадия Труханова, Воздушных сил ВСУ.
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