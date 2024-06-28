Росія вдарила по Нью-Йорку КАБом: четверо жертв, серед поранених - дитина

Обстріли Нью-Йорка

Місто Нью-Йорк Донецької області розташоване за 5 км від тимчасово окупованої з 2014 року Горлівки. У зв'язку із цим населений пункт постійно перебуває під обстрілами.

Наприклад, у квітні окупанти завдали чотири авіаудари по Нью-Йорку. Тоді двоє людей загинули, одна людина була поранена.

А раніше, у січні, через удари РФ обвалився під'їзд багатоповерхівки, постраждали люди, які опинилися під завалами.

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