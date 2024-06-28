Россия ударила по Нью-Йорку КАБом: четверо жертв, среди раненых - ребенок

Обстрелы Нью-Йорка

Город Нью-Йорк Донецкой области расположен в 5 км от временно оккупированной с 2014 года Горловки. В связи с этим населенный пункт постоянно находится под обстрелами.

Например, в апреле оккупанты нанесли четыре авиаудара по Нью-Йорку. Тогда два человека погибли, один человек был ранен.

А ранее, в январе, из-за ударов РФ обвалился подъезд многоэтажки, пострадали люди, которые оказались под завалами.

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