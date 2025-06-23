Росія вдарила "Ланцетом" по Чернігівщині: двоє загиблих, серед поранених діти

Обстріл Київської області та Києва

Після нічної комбінованої атаки Росії Київ та Київська область опинилися в центрі масштабних руйнувань.

У столиці зафіксовано численні пошкодження будинків, бізнес-центрів та інфраструктури, а також пожежі. Внаслідок ударів загинули щонайменше п’ять людей, ще 13 отримали поранення, серед яких вагітна жінка і діти.

Ракетні удари супроводжувалися масштабними вибухами, зокрема в районах Голосіївському, Дарницькому, Солом’янському, Святошинському, Шевченківському та Подільському. У деяких локаціях сталося загоряння дахів будівель і автомобілів. Внаслідок падіння уламків також постраждали люди - їхній стан різний, кілька осіб госпіталізовані.

У Київській області найбільше постраждали Бориспільський, Білоцерківський і Бучанський райони. Там пошкоджено житлові будинки, готель із медичним закладом та автомобілі. Через обстріли загинула жінка 1957 року народження, ще вісім осіб отримали поранення, зокрема двоє рятувальників.

Рятувальники продовжують ліквідацію пожеж і розбір завалів. На місці працюють близько 260 рятувальників і 60 одиниць техніки.

Детальніше про наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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