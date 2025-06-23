Россия ударила "Ланцетом" по Черниговщине: двое погибших, среди раненых дети

Обстрел Киевской области и Киева

После ночной комбинированной атаки России Киев и Киевская область оказались в центре масштабных разрушений.

В столице зафиксированы многочисленные повреждения домов, бизнес-центров и инфраструктуры, а также пожары. В результате ударов погибли по меньшей мере пять человек, еще 13 получили ранения, среди которых беременная женщина и дети.

Ракетные удары сопровождались масштабными взрывами, в частности в районах Голосеевском, Дарницком, Соломенском, Святошинском, Шевченковском и Подольском. В некоторых локациях произошло возгорание крыш зданий и автомобилей. В результате падения обломков также пострадали люди - их состояние разное, несколько человек госпитализированы.

В Киевской области больше всего пострадали Бориспольский, Белоцерковский и Бучанский районы. Там повреждены жилые дома, отель с медицинским учреждением и автомобили. Из-за обстрелов погибла женщина 1957 года рождения, еще восемь человек получили ранения, в том числе двое спасателей.

Спасатели продолжают ликвидацию пожаров и разбор завалов. На месте работают около 260 спасателей и 60 единиц техники.

Подробнее о последствиях - читайте в материале РБК-Украина.

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