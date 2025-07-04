Росія вдарила по Краматорську: є поранені, на місці працюють рятувальники

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міську раду Краматорська.

За даними влади, тип озброєння, яким було завдано удару, наразі встановлюється.

"Внаслідок ворожого удару є поранені - наразі медики борються за їх життя. Правоохоронці встановлюють обставини обстрілу, працюють екстрені служби", - сказано у повідомленні.

Що відомо про Краматорськ

Краматорськ - важливе промислове й адміністративне місто на сході України, розташоване в Донецькій області. До 2014 року воно входило до складу промислового ядра Донбасу, а після початку російської збройної агресії стало тимчасовим адміністративним центром області, що перебуває під контролем української влади.

За роки повномасштабної війни Краматорськ неодноразово зазнавав ворожих обстрілів. Один із наймасштабніших трагічних випадків трапився у квітні 2022 року, коли ракета влучила в залізничний вокзал міста - тоді загинули десятки мирних жителів.

Удар по Краматорську 21 червня

Ввечері суботи, 21 червня, російські війська завдали серії авіаударів по Краматорську.

Тоді начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко повідомив про сім ворожих ударів, які прийшлися на промислові об’єкти та житлові квартали Краматорська. Один із боєприпасів влучив у багатоповерхівку. Станом на ніч 22 червня було відомо про одного постраждалого.