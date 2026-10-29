Росія вдарила по Києву балістикою

Російські окупанти ввечері у четвер, 29 жовтня, атакували Київ балістикою, у столиці лунають вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера міста Віталія Кличка і Повітряних сил ЗСУ.
"Вибухи в столиці. Місто під атакою балістики. Перебувайте в укриттях", - зазначив Кличко.
У Повітряних силах повідомили про рух російських балістичних ракет у напрямку Києва.
Місцеві пабліки повідомляють про щонайменше вісім прильотів балістики по Лівому берегу Києва. Зазначається, що під ударом міг бути Дарницький міст.
"У Дарницькому районі влучання в складські будівлі. Є пожежа.
Екстрені служби прямують на місце", - повідомив Кличко.
Оновлено 23:15
За даними мера Києва Віталія Кличка, у Дніпровському районі у дворі одного з житлових комплексів горять уламки ракети. За іншою адресою вибуховою хвилею вибило вікна в житловому будинку. На місця прямують екстрені служби.
Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що країна-агресорка готує нові балістичні удари по Україні.
Глава держави повідомив про отримання відповідної інформації від розвідки і додав, що Україна потребує сил, щоб збивати "все це російське зло".