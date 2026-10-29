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Росія вдарила по Києву балістикою

22:52 29.10.2026 Чт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Київ під атакою балістики 29 жовтня (Getty Images)

Російські окупанти ввечері у четвер, 29 жовтня, атакували Київ балістикою, у столиці лунають вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера міста Віталія Кличка і Повітряних сил ЗСУ.

"Вибухи в столиці. Місто під атакою балістики. Перебувайте в укриттях", - зазначив Кличко.

У Повітряних силах повідомили про рух російських балістичних ракет у напрямку Києва.

Місцеві пабліки повідомляють про щонайменше вісім прильотів балістики по Лівому берегу Києва. Зазначається, що під ударом міг бути Дарницький міст.

"У Дарницькому районі влучання в складські будівлі. Є пожежа.
Екстрені служби прямують на місце", - повідомив Кличко.

Оновлено 23:15

За даними мера Києва Віталія Кличка, у Дніпровському районі у дворі одного з житлових комплексів горять уламки ракети. За іншою адресою вибуховою хвилею вибило вікна в житловому будинку. На місця прямують екстрені служби.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що країна-агресорка готує нові балістичні удари по Україні.

Глава держави повідомив про отримання відповідної інформації від розвідки і додав, що Україна потребує сил, щоб збивати "все це російське зло".

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КиївВіталий КличкоПовітряні сили УкраїниВійна в УкраїніРакети