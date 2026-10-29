Росія вдарила по Києву балістикою

"Вибухи в столиці. Місто під атакою балістики. Перебувайте в укриттях", - зазначив Кличко.

У Повітряних силах повідомили про рух російських балістичних ракет у напрямку Києва.

Місцеві пабліки повідомляють про щонайменше вісім прильотів балістики по Лівому берегу Києва. Зазначається, що під ударом міг бути Дарницький міст.

"У Дарницькому районі влучання в складські будівлі. Є пожежа.

Екстрені служби прямують на місце", - повідомив Кличко.

Оновлено 23:15

За даними мера Києва Віталія Кличка, у Дніпровському районі у дворі одного з житлових комплексів горять уламки ракети. За іншою адресою вибуховою хвилею вибило вікна в житловому будинку. На місця прямують екстрені служби.