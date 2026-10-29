RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Олешки Графики отключения света Война в Украине

Россия ударила по Киеву баллистикой

22:52 29.10.2026 Чт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Киев под атакой баллистики 29 октября (Getty Images)

Российские оккупанты вечером в четверг, 29 октября, атаковали Киев баллистикой, в столице раздаются взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра города Виталия Кличко и Воздушных сил ВСУ.

"Взрывы в столице. Город под атакой баллистики. Находитесь в укрытиях", - отметил Кличко.

В Воздушных силах сообщили о движении российских баллистических ракет в направлении Киева.

Местные паблики сообщают о по меньшей мере восьми прилетах баллистики по Левому берегу Киева. Под ударом мог быть Дарницкий мост.

В Дарницком районе попадание в складские здания. Есть пожар.
Экстренные службы направляются на место", - сообщил Кличко.

Обновлено 23:15

По данным мэра Киева Виталия Кличко, в Днепровском районе во дворе одного из жилых комплексов горят обломки ракеты. По другому адресу взрывной волной выбило окна в жилом доме. На места следуют экстренные службы.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор готовит новые баллистические удары по Украине.

Глава государства сообщил о получении соответствующей информации от разведки и добавил, что Украина нуждается в силах, чтобы сбивать "все это российское зло".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КиевВиталий КличкоВоздушные силы УкраиныВойна в УкраинеРакеты