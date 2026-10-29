Россия ударила по Киеву баллистикой

"Взрывы в столице. Город под атакой баллистики. Находитесь в укрытиях", - отметил Кличко.

В Воздушных силах сообщили о движении российских баллистических ракет в направлении Киева.

Местные паблики сообщают о по меньшей мере восьми прилетах баллистики по Левому берегу Киева. Под ударом мог быть Дарницкий мост.

В Дарницком районе попадание в складские здания. Есть пожар.

Экстренные службы направляются на место", - сообщил Кличко.

Обновлено 23:15

По данным мэра Киева Виталия Кличко, в Днепровском районе во дворе одного из жилых комплексов горят обломки ракеты. По другому адресу взрывной волной выбило окна в жилом доме. На места следуют экстренные службы.